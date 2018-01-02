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02.01.2018 19:25

Gölcük ihalesinin iptal nedeni belli oldu

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Gölcük ihalesinin iptal nedeni belli oldu
Bolu’da bulunan Gölcük Tabiat Parkı’na yapılacak olan kır evi, dağ köşkü ve göl gazinosu ihalesi, yapıların işletme işinde kapsam değişikliği ve ihalenin şartlarının değişeceği için iptal edildi.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na yapılması planlanan 25 adet kır evi, dağ köşkü, göl gazinosu ve 18 odalı otelin 22 yıllığına kiralanması için 19 Aralık’ta Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale gerçekleştirildi.


Farklı illerden 12 firma ve işadamının katıldığı ihale kapalı zarf usulü başladıktan sonra en yüksek fiyatı veren 3 firma arasında açık artırma ile devam etti. Açık artırmanın sonunda ihaleyi 116 bin lira bedelle Düzceli işadamı Kurtuluş Tokcan kazandı.

İhaleyle ilgili son kararın verilmesi için Belediye Encümeni tarafından bugün yapılan toplantıda ihalenin iptaline karar verilerek şu açıklama yapıldı:
“Belediye Encümeni’nin aldığı kararda, “Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılacak olan idari bina, bungalov evler ve Gölcük gazinosu’nun işletmesi işinde kapsam değişikliği yapılacağından, ihalenin şartları değişeceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.”

Çok tartışılan ihalede flaş gelişme!

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