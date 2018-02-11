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11.02.2018 21:06

Gölbaşı'nda otomobil devrildi: 5 yaralı

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Gölbaşı'nda otomobil devrildi: 5 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ahmet KORKMAZ / GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - Kaza, öğleden sonra Gölbaşı’nın Belören Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ali Akkoyun yönetimindeki  02 EC 094 plakalı otomobil, kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada; sürücü Ali Akkoyun ile yanında bulunan Ayşe Fatma Yıldız, Hatice Korkmaz, Ayşe Fatma Akkoyun ve Mehmet Fındık yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Fatma Yıldız ve Ayşe Fatma Akkoyun; Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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