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12.02.2018 09:25

Gökovalı’nın belgeseli Karşıyaka’da

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Gökovalı’nın belgeseli Karşıyaka’da
Karşıyaka Belediyesi, Halikarnas Balıkçısı’nın manevi mirasını yaşatan şair, yazar ve eğitimci Prof.Dr. Şadan Gökovalı için etkinlik düzenledi.

Gökovalı için hazırlanan, ‘Ben Kitaplarımla Yaşadım’ başlıklı biyografik belgeselin seyirciyle buluştuğu etkinlikte, usta ismin yakın dostları ve öğrencileri anıları paylaştı.

KALICI ESERLER BIRAKMAK ÖNEMLİ

Şair ve Yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı için hazırlanan belgesel, Çarşı Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Gökovalı’nın yakınları, öğrencileri ve sevenleri etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Ülkesi için yaşama sıkı sıkı sarılıp 60 yıldır üretmeye devam ettiğini belirten Şadan Gökovalı, kitap yazarak ve geleceğe dair kalıcı eserler üreterek mutlu olduğunu söyledi.

ANILARI PAYLAŞTILAR

Etkinliğin sunumunu yapan TRT spikerlerinden Fikret Alan, Gökovalı’nın duygularını kaleme aldığı yazıyı okuyup seçtiği şiirleri seslendirdi. Üniversitelerde yıllarca hocalık yapan Şadan Gökovalı’nın hocası Prof. Dr. Fikret Sönmez’de söz alarak duygularını aktardı.

AKPINAR’A TEŞEKKÜR

Kültür Bakanlığı desteğiyle Ali Murat Güray tarafından hazırlanan, yazar Hüseyin Yurttaş’ın yazıp İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in seslendirdiği belgesel beğeni kazandı. Etkinliğe katılanlar, desteklerinden dolayı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür etti.

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