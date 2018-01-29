Göker: 1. derece tarım arazileri ziyan ediliyor

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’ye Bucak’ta yapılması düşünülen kamulaştırma ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Organize Sanayi Bölgesi’ni genişletmek amacıyla yapılan çalışmalarda 1.derece verimli tarım arazilerinin ziyan olacağını söyleyen Göker, “Bucak ilçesinde yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi genişletme ve 2. OSB alanı projesinde yer alan tarım arazilerinin sanayi alanına çevrilmesi ve kamulaştırma bedellerinin arazi değerinin çok altında olması vatandaşlarımızı isyan etme noktasına getirmiştir” dedi.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

Söz konusu kamulaştırma bedeli neye göre belirlenmektedir? Bu konuda rayiç bedel miktarı dikkate alınmakta mıdır?

Kamulaştırma bedeli tespit edilirken bilirkişiler hangi esaslara göre seçilmekte ve hangi kriterleri dikkate almaktadır?

2003-2018 yılları arasında Burdur ilimizde ve ilçelerimizde yapılan kamu yatırımları için ne kadarlık bir kamulaştırma bedeli ödenmiştir?

Kamulaştırma kararı alınmadan önce sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve mahalle sakinlerinin görüşü alınmış mıdır?

Söz konusu kamulaştırma gerçekleşirse, 1.derece verimli tarım arazilerinin ziyan olacağını ve kararın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?