  • BIST 120.491
  • Altın 163,538
  • Dolar 3,7776
  • Euro 4,6863
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
29.01.2018 12:35

Göker: 1. derece tarım arazileri ziyan ediliyor

»
Göker: 1. derece tarım arazileri ziyan ediliyor
CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’ye Bucak’ta yapılması düşünülen kamulaştırma ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Organize Sanayi Bölgesi’ni genişletmek amacıyla yapılan çalışmalarda 1.derece verimli tarım arazilerinin ziyan olacağını söyleyen Göker, “Bucak ilçesinde yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi genişletme ve 2. OSB alanı projesinde yer alan tarım arazilerinin sanayi alanına çevrilmesi ve kamulaştırma bedellerinin arazi değerinin çok altında olması vatandaşlarımızı isyan etme noktasına getirmiştir” dedi.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

Söz konusu kamulaştırma bedeli neye göre belirlenmektedir? Bu konuda rayiç bedel miktarı dikkate alınmakta mıdır?

Kamulaştırma bedeli tespit edilirken bilirkişiler hangi esaslara göre seçilmekte ve hangi kriterleri dikkate almaktadır?

2003-2018 yılları arasında Burdur ilimizde ve ilçelerimizde yapılan kamu yatırımları için ne kadarlık bir kamulaştırma bedeli ödenmiştir?

Kamulaştırma kararı alınmadan önce sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve mahalle sakinlerinin görüşü alınmış mıdır?

Söz konusu kamulaştırma gerçekleşirse, 1.derece verimli tarım arazilerinin ziyan olacağını ve kararın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Davutoğu ortaya çıktı!29 Ocak 2018 Pazartesi 11:18
  • Muharrem İnce: Kazanmak zorundayız29 Ocak 2018 Pazartesi 11:10
  • ABD'li komutandan Çavuşoğlu'na flaş 'Münbiç' yanıtı29 Ocak 2018 Pazartesi 11:01
  • "TRT kamu vicdanına sığmayan harcamalar yapıyor"29 Ocak 2018 Pazartesi 10:49
  • Tümer’den ‘sınırlı ücretsiz elektrik’ çağrısı!29 Ocak 2018 Pazartesi 10:41
  • CHP'li Tanal TRT'yi RTÜK'e şikayet etti29 Ocak 2018 Pazartesi 10:33
  • Ekici: Buğday krizi kapıda, iktidar bunun önlemini aldı mı?29 Ocak 2018 Pazartesi 10:26
  • Cumhurbaşkanına hakaret davaları Meclis gündeminde29 Ocak 2018 Pazartesi 10:18
  • Bakan Sarıeroğlu o soruyu yanıtladı29 Ocak 2018 Pazartesi 10:14
  • Saadet Partisi: Allah akıl fikir versin; hükümetin göremediği...29 Ocak 2018 Pazartesi 10:07
    • FOTO GALERİ
    • Adanalıların kar sevinci
    • Kış olduğuna kimse inanamıyor
    • Grammy gecesinde Rihanna'dan vahşi performans
    VİDEO GALERİ
    • Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
    • Isparta'da yangın: 2 ölü
    • Vagner Love, İstanbul'a geldi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti