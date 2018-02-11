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12.02.2018 05:15

Gökçek’ten ilk tepki geldi: Yeni başkan için FLAŞ sözler!..

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Gökçek’ten ilk tepki geldi: Yeni başkan için FLAŞ sözler!..
Kasım ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Melih Gökçek, yerine seçilen Mustafa Tuna’nın ilk kez bir icraatını eleştirdi.

Gökçek, Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısında kendi döneminde mezarlık yapılması kararlaştırılan bir araziyle ilgili bu kararın bu ay iptal edilmesine tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Cuma günkü olağan toplantısında daha önce oy birliğiyle Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısında bulunan İvedikköy’ün mezarlık yapılmasına yönelik planı iptal etti. Oy birliğiyle kabul edilen İvedikköy Mahallesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nda mahalle sakinlerinin söz konusu mezarlık alanı planının iptalini, yerine 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Şehitler Hatıra Ormanı yapılmasını talep ettikleri ve konu hakkında yargı sürecini başlatmış oldukları belirtildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ise kendi döneminde alınan mezarlık yapımı kararının iptal edilmesine tepki gösterdi. Yeni mezarlığın manzarasını bozacağını düşünen bir balık lokantasının defalarca kendisine müracaat ederek, pek çok tanıdığı devreye sokarak mezarlığın genişletilmemesini istediğini belirten Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

BEN REDDETMİŞTİM

“Karşıyaka Mezarlığı bir yıl içinde doluyor. Bu nedenle benim belediye başkanlığım dönemimde mezarlığın karşısında hazineye ait araziyi mezar alanı olarak ilân etmiş ve Karşıkaya Mezarlığı’nı büyütmüştük. Ancak yeni mezarlığın manzarasını bozacağını düşünen bir balık lokantası defaatle bana da müracaat ederek, pekçok tanıdığı devreye sokarak mezarlığın genişletilmemesini istedi. Ben kamu menfaatinin bunu gerektirdiğini, arazinin hazineye ait olması nedeniyle belediyenin cebinden para çıkmayacağını söyleyerek bütün baskılara rağmen bu istekleri reddettim.

ANKARALILAR KAYBETMİŞTİR

Fakat bugün gazetelerde okuduğuma GÖRE Ankara Büyükşehir Meclisi’nden yeni karar çıkartılarak yeni mezarlık iptal edilmiş. Buranın iptal edilmesi büyük yanlıştır. Bir sene sonra Ankaralının şikayeti en üst seviyeye çıkacaktır. Civar sakinlerinin şikayeti doğru değildir. Eğer mezarlıktan şikayet varsa sol taraf zaten mezarlıktır. Vatandaşı tahrik eden bir balıkçıdır. Bir kimsenin şahsi menfaatı için onbinlerce Ankaralı kaybetmiştir. İkazı Ankara için boyun borcu olarak gördüm. Kamuoyunun bilgisine.”

 

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