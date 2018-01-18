"Gökçek’in milyonlar dökerek şovla getirdiği Kızılırmak suyu.."

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İ.Melih Gökçek’in Ankara’yı yıllarca şov ve kavgayla yönettiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden zorla istifa ettirilen İ.Melih Gökçek’in, tüm itirazlara karşın 2007 yılında karar alıp uygulamaya koyduğu ve 2008 yılında içme suyu olarak Ankara’ya getirttiği Kızılırmak suyunu taşıyan iletim hattının, aradan daha 10 yıl geçmeden yenilenmesi üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İ.Melih Gökçek’in Ankara’yı yıllarca şov ve kavgayla yönettiğini, “Kızılırmak suyu iletim hattı, Ankapark ve daha birçok milyonluk projede Ankaralıların parasını çöpe atan Gökçek, öyle köşesine çekilip rahat rahat oturamaz; yargı karşısında bütün bunların hesabını vermek zorunda” dedi.

CHP’li Emir, TBMM Başkanlığı’na, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde, şöyle dedi:

“Ankara’da 23.5 yıl kesintisiz büyükşehir belediye başkanlığı yapan İ.Melih Gökçek, şova dayalı günlük kararlar alarak bir belediyeci gibi değil adeta şovmen gibi Ankara’yı yönetmiştir. Üst geçitleri ‘en büyük belediye çalışması’ diye yansıtan, buna karşın Ankara’nın başta ulaşım ve su olmak üzere temel sorunlarını çözüme kavuşturmayarak kronikleştiren İ.Melih Gökçek, bugün Ankara’da yaşayan vatandaşların temiz içme suyu problemi yaşamasının temel nedenidir. Ankara’ya temiz içme suyu sağlayacak Işık-Gerede Projesi’ni rafa kaldırıp, yerine Kesikköprü Barajı’ndan Kızılırmak suyunu Ankara’ya getirmeyi gündemine alan İ.Melih Gökçek, bilindiği üzere bu planını 2007 yılında ani bir kararla uygulamaya koymuş ve 128 kilometrelik 3 ayrı hat ile Kesikköprü Barajı’ndan Ankara’ya su getirmişti. 384 kilometrelik boru hattının o dönem maliyeti 727 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve 2008 yılında Ankara’daki musluklardan, Kızılırmak suyu ile harmanlanmış su akmaya başlamıştı. Suyun kalitesi, döşenecek iletim hattının uzunluğu ve pompa maliyetleri açısından uzun erimli planlama ve çalışma gerektiren Kızılırmak suyunun ani bir kararla yüksek maliyetle Ankara’ya taşınmasındaki yanlışlık bugün ortaya çıkmıştır. İletim hattında kullanılan CTP boruları için ‘zeminin sağlam olması’ şartı yerine getirilmediği için hatlarda sürekli sorunlar yaşanmış ve hattın yenilenmesi gündeme gelmiştir. Bunun üzerine hatta yenileme ihalesi yapılmış ve ihale, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda aldığı ihalelerle bilinen Söğüt İnşaat A.Ş.’de kalmıştır.”

100 yıllık borular 10 yılda niye yenileniyor!

CHP’li Emir soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-2007 yılında ihale edilen ve Kesikköprü Barajı’ndaki Kızılırmak suyunun Ankara’daki İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılmasını kapsayan işin maliyeti kaç liradır? İşin yapımına ilişkin ihaleyi hangi şirket ya da şirketler almıştır. İhaleyi alan firmalar, hangi işleri yapmıştır? Zemin sağlamlaştırılması, ihale kapsamında bir iş midir yoksa ASKİ tarafından mı yapılmıştır?

-Kızılırmak suyunun Ankara’ya ulaştırılması için yapılan iletim hattında kullanılan CTP borularının, zemin sağlamlaştırılmadan döşendiği ve bu nedenle iletim hattında sık sık sorunlar yaşandığı iddiası doğru mudur?

-Kızılırmak suyunu Ankara’ya ulaştıran iletim hattında, aradan 10 yıl geçmeden yenileme ihalesi yapılmasının gerekçesi nedir? İhale kapsamında hangi işlerin yapılması öngörülmüş ve ihalenin bedeli kaç lirayla sonuçlanmıştır?

-Kesikköprü Barajı’dan Kızılırmak suyunu Ankara’ya ulaştıran iletim hattı boyunca kaç pompa istasyonu vardır ve bu istasyonların ayrı ayrı aylık ortalama enerji tüketimi kaç kilowatt, aylık enerji tüketimi maliyeti kaç liradır?”



Gökçek öyle köşesine çekilip rahat rahat oturamaz!

Kızılırmak suyunu Ankara’ya taşıyan iletim hattının yenilenmesine ilişkin değerlendirme de yapan CHP’li Emir, İ.Melih Gökçek’in, şovla ve kavgayla Ankara’yı yıllarca yönettiğini belirterek, bunun bedelinin Ankaralıların tarafından ödendiğini ifade etti. Emir, “Bu şovların, kavgaların bedeli, milyonlarca lira olarak ne yazık ki Ankaralıların cebinden çıkan paralarla ödendi. 100 yıllık ömrü olduğu ifade edilen Kızılırmak suyunu Ankara’ya taşıyan iletim hattında kullanılan CTP boruları, daha 10 yıl geçmeden yenileniyorsa, burada kusur vardır. Edindiğiniz bilgilere göre, bu borular döşenirken zemin sağlamlaştırılması yapılmamış. Oysaki bu boruların döşemesinde zemin sağlamlaştırılması şart. Kızılırmak suyu iletim hattı, Ankapark ve daha birçok milyonluk projede Ankaralıların parasını çöpe atan Gökçek, öyle köşesine çekilip rahat rahat oturamaz; yargı karşısında bütün bunların hesabını vermek zorunda” dedi.​

