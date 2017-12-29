Gök: Vatandaş verilen sözlerin tutuklamasını beklemektedir

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerleşimlerin imar projeleri hakkında Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Gök'ün verdiği soru önergesinin ayrıntıları şöyle;

2014 mahalli seçimleri ile köy statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülen yerleşimlerin sorunları çözülmemektedir. Ankara çevre ilçelerinde bulunan mahallelerin büyük çoğunluğunun imar projeleri yapılmamış veya onaylanmamıştır. Proje eksikliği sebebiyle bu bölgelere hizmet götürülmemektedir. Elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçları karşılanmayan vatandaşlarımız büyükşehir kanunu çıkartılırken verilen sözlerin tutulmasını beklemektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. Ankara’da köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim sayısı nedir?

2. Ankara sınırları içerisinde mahalleye dönüştürülen köylerden kaç tanesinin imar projesi yapılmış ve onaylanmıştır?

3. Ankara’da imar bekleyen mahalle sayısını açıklar mısınız?

4. İmar projelerinin yapılmaması sebebiyle elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz altyapısı onarılmayan veya eksik kalan mahalle sayısı kaçtır?

5. Ankara mahallelerinin imar sorunlarının giderilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir?