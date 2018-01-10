Gök, metro seferlerini Meclis gündemine taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Ankara'da yaşanan metro seferlerinin aksamasını Meclis gündemine taşıyarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sundu.

Gök'ün konuya ilişkin sunduğu soru önergesi şu şekilde;

Ankara’da metro sefer süreleri artmıştır. Trenler standartlara göre yavaş hareket etmekte, istasyonlara geç ulaşmaktadır. Her gün on binlerce Ankaralının kullandığı metro hatlarında yaşanan aksaklıklar sebebiyle şehrin iş ve sosyal hayatı sekteye uğramaktadır.

Bu bilgiler ışığında:

1. Ankara metro trenlerinin yavaşlamasının ve seferlerin aksamasının sebepleri nelerdir?

2. 2017 yılının ekim, kasım ve aralık ayları ile 2018 yılının ocak ayında Ankara metro seferlerinde yaşanan gecikme ve arıza sayılarını açıklar mısınız?

3. 2017 yılının son 3 ayında Ankara metro seferlerinin düzenlemesinde herhangi bir değişikliğe gidilmiş midir?

4. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ankara metro trenleri ortalama hangi hızla yolculuk etmişlerdir? Aylara göre açıklar mısınız?

5. Metro seferlerinin aksaması sebebiyle başkentte meydana gelen ekonomik kaybın maliyeti nedir?

