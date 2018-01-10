Gök, cezalandırılmalarını teklif etti

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 2014 yılında suç olmaktan çıkarılan soruşturma aşamasında yargı görevi yapanları etkilemenin yeniden suç olarak kabul edilmesini ve dört yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını teklif etti.

Gök, TBMM Başkanlığına verdiği yasa teklifiyle, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” başlıklı 277’inci maddesinde değişiklik yapılmasını istedi.

Levent Gök, AKP iktidarının yargıya doğrudan müdahalelerinin artık gizlenemez bir noktaya ulaştığı 2014 yılında, TCK’nın 277’inci maddesinde yapılan değişiklikle, ceza yargılamasının soruşturma evresinde yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkileme fiilini suç olmaktan çıkardığını hatırlattı. Gök, bu değişiklikten sonra iktidardakilerin gizlemeye gerek duymadan savcılara doğrudan emirler yağdırmaya başladıklarını ifade etti. Gök, ceza soruşturmasını tarafsız yapma sorumluluğu bulunan Cumhuriyet savcılarının, tarafsızlıklarından şüphe duyulmasının adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Gök teklifin gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

“2014 yılında yapılan değişiklikten sonra Cumhuriyet savcıları, bu suçun failleri hakkında adlî yönden herhangi bir işlem yapmamakta, suç konusu bu eylem ve suçun faili cezasız kalmaktadır. Soruşturma aşamasında yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs edilmesinin suç olmaktan çıkarılması, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürmüştür.”

Ceza soruşturmalarının doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe ulaşma ilkelerine uygun olarak yapılmasında ve adaletin bu yolla gerçekleşmesinde bütün tarafların, şüphelinin ve nihayetinde toplumu oluşturan tüm bireylerin yararı bulunduğuna dikkat çekilen teklifin gerekçesinde, “Yasa teklifiyle adil yargılanma hakkını ihlal eden, yargılamanın doğruluk, dürüstlük ve gerçeğe ulaşma ilkelerine uygun olarak işlemesi yönündeki toplumsal beklentiyi zedeleyen tutum ve davranışları önlemek amacıyla soruşturma evresinde yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkileme fiili yeniden suç olarak tanımlanmaktadır” denildi.