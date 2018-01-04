Girişimcinin tercihi Çankaya

Çankaya Belediyesi, 2017 yılında Çankaya’da işyeri açmak isteyen 5 bin 81 girişimciye ruhsat verdi. Belediye, 154 işletmeye hafta tatili ruhsatı, 88 işletmeye ise canlı müzik izin belgesi verdi.

Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre, 2017 yılında, ilçede 5 bin 81 yeni işyeri açıldı. Belediye 2017 yılında market, büro, kuaför, pastane, lokanta, konfeksiyon gibi 4 bin 97 sıhhi işyerine, depo, ilaçlama, imalathane gibi 460 gayri sıhhi işyerine ve 232 emniyete tabi işyerine ruhsat verdi.

İşletme kurulurken uyulması gereken her koşulun incelenerek verildiği ruhsatlar, daha sonra da işletmenin uygunluğu açısından ruhsat denetim ekipleri ve zabıta tarafından kontrol edildi. Çankaya Belediyesi denetim ekipleri, ruhsat verilmesi uygun bulunan işletmelere düzenli olarak denetimlerini de uyguladı.

Raporda, en çok Kasım ve Aralık aylarında ruhsat başvurusu olması da dikkati çekti.

KADIN İŞLETMECİLERE AYRICALIK

Kadın girişimcilerin sayısını artırmak, kadınların toplumda çağdaş ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla başlatılan Mor Bayraklı İşyeri uygulamasında kadın işletmecilere ruhsat veren Belediyenin, teşvik amaçlı uygulamalarının arasında “Eşitlik Dostu İşyeri” tabelası asmak da yer aldı.

KOSGEB destekli işyeri açanların ruhsat ücretlerinde yüzde 25 indirim olanağı sağlayan Çankaya Belediyesinin Mor Bayrak projesinden yararlanmak isteyen işletme sahipleri, 458 89 17 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.