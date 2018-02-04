Giresunlu uzman çavuş Afrin'de şehit oldu

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi, Giresun'daki baba ocağının ardından, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki eşine de verildi.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda Şeyh Horoz bölgesinde isabet alan tankta şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi, Giresun'daki baba ocağının ardından, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki eşine de verildi.

6 yıllık Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın şehadet haberi, Kaymakam Ramazan Yıldırım, İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel tarafından Dervişpaşa Mahallesi'nde oturan eşi Nuray Aktağ'a verildi. Acı haberle sinir krizi geçiren Nuray Aktağ'a hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

İslahiye'den geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenilen ve 4 yaşında Muhammed Enes isminde oğlu bulunan şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın cenazesinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği belirtildi.



