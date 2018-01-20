Giresun’da feci kaza...

Giresun’da sahil yolunda bir aracın çarptığı ve diğer sürücülerin de fark etmeyerek üzerinden geçtiği yaya feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sahil yolu üzerinde bir yaya ya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahsı fark etmeyen diğer sürücüler dakikalarca şahsın üzerinden geçti. Bir sürücünün fark etmesi sonucu olay 112 ve jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın cesedinin parçalanmış ve kafasının kopmuş olduğunu gördü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken yol tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.Ekipler üzerinden onlarca araç geçen cesedin kopan kafasını bulmak için çalışma başlattı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.