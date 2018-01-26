Giresun Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

BELEDİYE İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, “Bu iktidardan önce 4 milyon sendikalı işçi vardı, bugün 1,5 milyona indi. İşçinin hakkını vermeyenlere, işçi arkadaşlar nasıl oy veriyor. Bu sözleşme son sözleşme olabilir” açıklamasını yaptı.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - Yurdakul, Giresun Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşme törenine katılarak bir konuşma yaptı.İktidarın örgütlenmeyi ortadan kaldırmak için türlü manevralar yaptığınıöne süren Yurdakul, “Bana göre ücret artışından daha önemli şeyler var. Temel hak ve hürriyetler. Demokrasi, özgürlük, çağdaş eğitim ve hukuk yoksa ekonomik özgürlük olabilir mi? Türkiye, Giresun değil. Giresun özgür bir şehir. Her belediye başkanı Kerim Aksu değil. Biz bazı belediyelerde neler yaşıyoruz. Verilen ücreti dahi indirmeye çalışıyorlar, kabul etmeyenler dağ başına tayin ediliyor. Bu iktidardan önce 4 milyon sendikalı işçi vardı, bugün 1,5 milyona indi. Ben şunu anlamıyorum, işçinin hakkını vermeyenlere, işçi arkadaşlar nasıl oy veriyor. Bu sözleşme son sözleşme olabilir. Çünkü 2019 yılında tek adam yetkilendirilirse, o ne derse o olacak. Hepimiz aklımızı başımıza almalıyız. Çalışanın yanında olan, taşeronla ilk sözleşmeyi yapan Başkan Kerim Aksu ve burada bulunan tün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2018-2019 yıllarını kapsayan dönem için işçi ücretlerinde ilk ve ikinci 6 ay için yüzde 7, üçüncü ve dördüncü 6 ay için yüzde 8 oranında artış sağlandığını kaydeden Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, çalışanın emeğinin karşılığını almasının ve onurlu bir yaşam sürmesinin kendilerinin ilk önceliği olduğunu söyledi.

Aksu, ülkeyi yönetenlerin örgütlü güç istemediğini ileri sürerek, görev süreleri içerisinde, işçi, memur ve taşeron kapsamında çalışanlara imkânlar ölçüsünde en iyi ücreti vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Aksu, şöyle konuştu:

“Çalışan her arkadaşım emeğinin karşılığını ve insanca yaşayacak ücreti alması bizim önceliğimizdir. 9 yıllık süreçte çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde yüzde 250 oranında artış sağlanmıştır. Bu ücretlerin yeterli olduğunu söylemiyoruz. Ancak, ülkemizde uygulanan ücretler dikkate alındığında bizim ne kadar hassas davrandığımız görülebilir. Taşeronun kölelik düzeni olduğunu yüksek sesle biz ifade ettik. Buna karşılık yasal düzenleme olmamasına rağmen taşeronlarla ilk sözleşmeyi yaptık. Memurlarla yine ilk sözleşmeyi yaptık. Taşeron geçişlerinden sonra o arkadaşlarla yeniden sözleşme yapacağız. Arkadaşlar bu gün fen liselerine ayrılan kaynaktan imam hatip liselerine ayrılan kaynak 14 kat daha fazla. Bilimin, üretimin olmadığı ülkede kalkınma, ekonomik özgürlük nasıl olur. Biz işçi arkadaşlarımızın ücretlerinde 7+7+8+8 artış sağladık. Hepinizden kendinize, geleceğinize, demokrasiye ve insanca yaşama hakkına sahip çıkmanızı istiyorum. Bana değil, önce kendinize sahip çıkmalısınız. Sizleri seviyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da konuşmasında, hükümetin temel hak ve hürriyetleri yok etmeye çalıştığını iddia ederek, “Her sabah başka bir gündemle uyanıyoruz. Bunların tek derdi iktidarlarını sürdürmek. İşin şakası yok. Taşeron yasasını KHK ile çıkardılar. Hani milli irade, neden meclise getirmediniz. Sendikaların, muhalefetin görüşü alınmadan sorunlu bir kararname ile işçi kardeşlerimizin gözünü boyamaya çalışıyorlar. Bizleri zor günler bekliyor. Şuan yetkisi olmadığı halde bunları yapan tek adam 2019 yılında yetki alırsa neler yapacağını tahmin bile edemiyorum. Hep beraber insanca yaşama ve çocuklarımızın geleceği için tek adam dayatmalarına geçit vermemeliyiz. 2019 yılında ya özgür yaşamaya devam edeceğiz, ya da tek adam her şeye karar verecek” dedi.

Giresun Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışan 144 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesine göre 2 yılda işçi ücretlerinde yaklaşık yüzde 30 oranında artış sağlanmış olacak.