  • BIST 116.638
  • Altın 158,519
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
06.01.2018 05:35

Girdiği evlerde 4 kadına tecavüz etti...'İstanbul sapığı' hakkında flaş gelişme!

»
Girdiği evlerde 4 kadına tecavüz etti...'İstanbul sapığı' hakkında flaş gelişme!
İstanbul’da hırsızlık için girdiği evlerde 4 kadına tecavüz eden Duran E. Adlı şahıs yakalandı.

İstanbul'da kadınları evlerine kadar takip ederek geceyarısından sonra içeri girerek tecavüz eden bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Bakırköy, Sarıyer, Beşiktaş'ta 4 kadına tecavüz ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta 31 Aralık gecesi meydana gelen olayda bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler önceki gün  Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin askerden kısa süre önce geldiği ve işsiz olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAYAN 3 KADIN DA TEŞHİS ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul'da daha önceden saldırısına maruz kalan kadınlara şüphelinin resmini gönderdi. Beşiktaş ve Sarıyer ve Bakırköy'de daha önceden saldırıya uğrayan 3 kadının da şüpheliyi resminden teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne çağırıldı. Gelen kadınların Duran E.'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis ettikleri öğrenildi. 

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Senden Farklı Değilim fotoğraf sergisi05 Ocak 2018 Cuma 09:43
  • Çevreye ve geleceğe sahip çıktılar05 Ocak 2018 Cuma 09:06
  • Atmaca Vadisi artık yemyeşil05 Ocak 2018 Cuma 09:03
  • Kadıköy'den öğrenci projelerine destek05 Ocak 2018 Cuma 08:48
  • CHP'li Hamzaçebi'den büyük tepki: İhanet hız kesmeden sürüyor04 Ocak 2018 Perşembe 13:21
  • Apartman görevlilerine bisiklet hediye edilecek04 Ocak 2018 Perşembe 10:26
  • Maltepe'deki tartışılan araziye 'milyonluk' ayar...04 Ocak 2018 Perşembe 10:24
  • Beylikdüzü 'özel çocukların' yanında04 Ocak 2018 Perşembe 08:53
  • Eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü03 Ocak 2018 Çarşamba 20:42
  • 4 mevsim hizmet yağmuru03 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
    • FOTO GALERİ
    • Aykut Demir'in son halini görenler inanamıyor!
    • O silahlar kullanılmaya başlandı!
    • WhatsApp uzun yıllardır kullanılan özelliğini kaldırdı
    VİDEO GALERİ
    • Akademisyenden TRT ekranında akıl almaz sözler: Hz. Nuh oğlu ile...
    • Erdoğan'dan Fransız gazeteciye 'FETÖ' fırçası
    • Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti