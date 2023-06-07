Göz atmadan karar vermeyin... İşte Türkiye'nin plaj rehberi: En temiz, bakir, cazip...
Yaz aylarına girilmesiyle birlikte tatil planları için araştırmalar başladı. Tatilini deniz-kum-güneş üçlüsüyle geçirmek isteyenler ise Türkiye'nin temiz ve cazibe merkezi plajlarını merak ediyor. İşte Türkiye'deki en iyi plajlar...
Çalışanlar tatil için planlarını yaparken Türkiye'nin gözde mekanlarını araştırıyor.
Türkiye'deki en bakir plajların belirlenmesi için TemizSözlük, plajları hakkında yaklaşık 47 bin TripAdvisor yorumunu analiz etti ve en yüksek oranda "temizlik" ile ilgili anahtar kelimeler içeren, en iyi oyları almış yorumları taradı. Sadece genel olarak olumlu olan 4 ve 5 yıldızlı yorumların analiz edilmesiyle Türkiye'nin en temiz plajları belirlendi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN TEMİZ 10 PLAJI
* Gezgin yorumlarına göre, Gizli Liman Plajı Türkiye'deki en temiz plaj olarak belirlendi. Ege sahilinde bulunan Gökçeada'da bulunan plajın 4 ve 5 yıldızlı yorumların neredeyse %40'ı 'temiz' veya eşdeğer olduğunu belirtiyor.
* Yalıçiftlik Sahili ikinci sırada ve İnlice Plajı üçüncü sırada yer aldı. Sırasıyla yüksek puanlı yorumlardaki gezginlerin %35,6'sı ve %35'i plajların temizliğini vurguluyor.
* En iyi 20 plajın 18'i Ege sahilinde bulunuyor.
TÜRKİYE'DEKİ EN TEMİZ PLAJLARA SAJİP İLLER
· Yerli halk ve turistler, plajların ne kadar temiz olduğundan bahseden olumlu yorumların %29'unu alarak Balıkesir ili'nin en temiz plajlara sahip olduğunu düşünüyor.
· İstanbul il'i ikinci sırayı alırken, Adana il'i üçüncü sırada yer alıyor.