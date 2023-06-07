Göz atmadan karar vermeyin... İşte Türkiye'nin plaj rehberi: En temiz, bakir, cazip...

Çalışanlar tatil için planlarını yaparken Türkiye'nin gözde mekanlarını araştırıyor.

Türkiye'deki en bakir plajların belirlenmesi için TemizSözlük, plajları hakkında yaklaşık 47 bin TripAdvisor yorumunu analiz etti ve en yüksek oranda "temizlik" ile ilgili anahtar kelimeler içeren, en iyi oyları almış yorumları taradı. Sadece genel olarak olumlu olan 4 ve 5 yıldızlı yorumların analiz edilmesiyle Türkiye'nin en temiz plajları belirlendi.