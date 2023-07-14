15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte!
New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure'un 'Dünyanın En İyileri' ödül programında, 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' belli oldu.
New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure'un 'Dünyanın En İyileri' ödül programında, 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' belli oldu. İstanbul, listede Avrupa'nın en iyi kenti olarak yüksek puan alarak birinci sırada yer aldı
Kapalıçarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı, en sevilen turistik yerler arasında.
Seyahat dergisi Travel + Leisure'un "Dünyanın En İyileri" ödül programının bu yılki ödüllerini belirlemek üzere okurlarınca oylama yaptı. Program kapsamında en iyi hava yolları, havalimanları, oteller, tur operatörleri ve şehirler oylamaya katıldı.
Şehir ödülleri için okurlar "turistik yerler, kent simgeleri, kültür, yemek, sıcakkanlılık, alışveriş ve değer" kategorileri üzerinden oylama yaptı.