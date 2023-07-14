15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte!

Seyahat dergisi Travel + Leisure'un "Dünyanın En İyileri" ödül programının bu yılki ödüllerini belirlemek üzere okurlarınca oylama yaptı. Program kapsamında en iyi hava yolları, havalimanları, oteller, tur operatörleri ve şehirler oylamaya katıldı.