15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte!

New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure'un 'Dünyanın En İyileri' ödül programında, 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' belli oldu.

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15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte! - Resim: 1

New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure'un 'Dünyanın En İyileri' ödül programında, 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' belli oldu. İstanbul, listede Avrupa'nın en iyi kenti olarak yüksek puan alarak birinci sırada yer aldı

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15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte! - Resim: 2

Kapalıçarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı, en sevilen turistik yerler arasında.

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15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte! - Resim: 3

Seyahat dergisi Travel + Leisure'un "Dünyanın En İyileri" ödül programının bu yılki ödüllerini belirlemek üzere okurlarınca oylama yaptı. Program kapsamında en iyi hava yolları, havalimanları, oteller, tur operatörleri ve şehirler oylamaya katıldı.

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15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte! - Resim: 4

Şehir ödülleri için okurlar "turistik yerler, kent simgeleri, kültür, yemek, sıcakkanlılık, alışveriş ve değer" kategorileri üzerinden oylama yaptı.

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