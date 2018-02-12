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12.02.2018 21:40

Gerçek sanıp hepsini çaldılar!

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Gerçek sanıp hepsini çaldılar!
İzmir'de bir şarküteriye giren 4 şüpheli, para, sucuk ve gerçek sandıkları maket pastırmaları çaldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin kasadan çaldığı parayı arkadaşlarından gizli, iç çamaşırına sakladığı görüldü.

 

Olay, Güzelyalı Mahallesi 56 Sokak'taki şarküteride meydana geldi. Necmettin Akkaya, sabah iş yerine geldiğinde şarküterinin kapısının açık olduğunu, kasadan bir miktar para çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin T.Ö.İ. (36), G.Ö. (20), A.K. (16) ve E.Ö. olduğu belirlendi. İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi de Karabağlar ilçesinde kovalamaca sonunda durdurdukları bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Araçtaki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen kangal sucuk, tahtadan yapılıp boyanan maket pastırmalar, iki televizyon, bir uydu cihazı ve 82 ekmek bulundu.

Öte yandan, hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin kasadan aldığı parayı diğer arkadaşlarından gizleyip, iç çamaşırına saklaması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, şüphelilerin gerçek sandıkları maket pastırmayı ve sucukları aldıkları görülüyor.

Şarküteri sahibi Necmettin Akkaya, "Gerçek sanıp maket pastırmaları bile götürmüşler. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar" dedi.
 

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