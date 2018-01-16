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16.01.2018 12:10

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan "kritik" görüşme

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan "kritik" görüşme
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın  ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bugün bir araya gelmesi  bekleniyor.

Orgeneral Akar, NATO Askeri  Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e  gitti.

Toplantıya katılacak Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler  de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay  Başkanı Orgeneral Dunford ile yapacağı görüşme olacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik  olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra  bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor. ABD'nin terör örgütü  PKK'nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG'nin komutasında 30 bin kişilik  sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından gerçekleşmesi ise görüşmeyi  önemli kılan diğer bir unsur olarak dikkati çekiyor.

Orgeneral Akar, dün akşam da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral  Curtis M. Scaparrotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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