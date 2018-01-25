Gençlik Senfoni Orkestrası başvuruları başladı

Gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli müziği yaygınlaştırmayı hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi, Gençlik Senfoni Orkestrası için başvuruları başlattı.

14-26 yaş arası gençlerden oluşturulacak orkestra için yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar branşlarında sınav gerçekleştirilecek.

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok başarılı çalışmaya imza atan Beylikdüzü Belediyesi, Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kuruluşunu gerçekleştirmek için ilk adımı attı. Kültür İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulacak orkestra ile Beylikdüzü’nü ulusal ve uluslararası kültür, sanat platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirme hedefinde de önemli bir aşama kaydedilecek.

Kimler Başvurabilir?

Yetenekli gençlerin keşfedilmesi amacıyla yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar branşlarında yapılacak olan seçmelere katılabilmek için 14-26 yaşları arasında olmak ve senfonik orkestra enstrümanlarından herhangi birinin özel eğitimini almış olmak gerekiyor. Orkestraya gerekli olan, belirli bir enstrüman için 14-26 yaş aralığında istenilen kriterlere uygun öğrenci bulunmaması durumunda ise yönetim tarafından, daha büyük yaştaki öğrenci veya repertuvarın gerekmesi halinde yetişkin profesyoneller de dışarıdan orkestra kadrosuna alınabilecek.

Telefonla Başvuru Yapılabilecek

Seçmeler için bir son başvuru tarihinin şimdilik olmadığı seçim sürecinde, oluşturulacak orkestraya başvurular, telefon ile yapılabilecek. Başvuruda bulunan adaylardan ad, soyad, doğum tarihi, iletişim numarası ve hangi çalgıyla sınava gireceğinin bilgisi alınacak. Yaş gruplarına göre yapılacak kategoriler sonucunda sınavların yeri ve tarihleri; adaylara, Kültür İşleri Müdürlüğü personelince ayrıca bildirilecek. Sınavda, adaylardan bir sonat veya konçerto ile bir tane de orkestra solosu çalması istenecek.

Seçmeler Hangi Branşlarda Olacak?

Beylikdüzü’nün kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlaması beklenen senfoni orkestrası için seçmeler, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, fagot, trompet, trombon, tuba ve vurmalı çalgılar branşlarında yapılacak.

Detaylı Bilgi İçin

Müziğe gönül vermiş genç yetenekler, başvuru hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak için Beylikdüzü Belediyesi’nin 444 09 39 numaralı Çağrı Merkezi Hattı’nı arayabilirler.