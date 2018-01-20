"Gençleri TEOMAN'dan değil, tecavüzlerden koruyun"

Yarkadaş: "500'e yakın çocuğun hamile kalmasından rahatsız olmayanlar, Teoman konserini sakıncalı buluyor. İki yüzlü ahlakınız batsın!"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan "Genç Bi Şenlik" adlı eğlencenin yasaklanmasını TBMM'ye taşıdı. Yarkadaş, konserin yanı sıra Sadece Diktatör adlı oyunun neden yasaklandığını da Başbakan Binali Yıldırım'a sordu ve cevap istedi.

Türkiye karne tatiline de yasakla girdi. İstanbul Valiliği, Erbakan Vakfı Gençlik Kolları'nın yaptığı başvuru üzerine, aralarında Teoman, Manga, Ezhel ve Pera'nın da olduğu sanatçıların katılacağı şenliği yasakladı.

ERBAKAN VAKFI İSTEYİNCE...

İstanbul Ülker Arena'da cumartesi günü yapılacağı duyurulan ve yaklaşık 15 bin bilet satılan şenliğin yasaklandığını duyuran CHP Milletvekili Barış Yarkadaş şöyle konuştu:

"İstanbul Valiliği, duyuruları önceden yapılan ve gerekli izinleri alınan 'Genç Bi Şenlik' adlı eğlenceyi keyfi olarak yasaklıyor. Yaptığımız araştırma sonucu, şenliğin iptal edilmesine Erbakan Vakfı Gençlik Kolları'nın yaptığı başvurunun yol açtığını öğrendik. Vakıf yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'e giderek, şenliğin 'gayri ahlaki' olduğunu söylüyor ve engellenmesini istiyor. Ve aynı gün İstanbul Valiliği, komik ötesi bir gerekçeyle şenliğin yasaklandığını bildiriyor."

"HAMİLE ÇOCUKLARDAN RAHATSIZ OLMUYORLAR"

Erbakan Vakfı Gençlik Kolları'nın yaptığı başvurunun jet hızıyla işleme konulduğunun ve adeta talimat olarak kabul edildiğinin altını çizen Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sözde Aile Bakanlığı bürokratları, AKP'nin 2019 seçimlerinde Erbakan çevresine olan ihtiyacını bildiği için, bu anlamsız başvuruyu işleme koydurtuyor. 500 çocuğun hamile kalmasından hiçbir rahatsızlık duymayan ve sorumluluğunun hesabını vermekten kaçan İstanbul Valiliğ de konseri yasaklıyor. Yasak kararı ise tam bir trajedi... Valilik, yasağa gerekçe olarak, konsere gelecek gençlerin yanında ailelerinin olmayacağını, bunun da konsere katılanları korunaksız bırakacağını söylüyor. Ayrıca aynı gerekçede, konser bölgesinde tütünlü mamüllerin satıldığı bunun da sakınca yaratacağı belirtiliyor."

"KOMİK GEREKÇELER..."

"Valilik aklımızla alay ediyor" diyen Yarkadaş, "Keşke bu kadar saçma sapan gerekçe üretmek yerine, doğrudan yasakladığınızı açıklasaydınız" tepkisini gösterdi.

İstanbul Valiliği'nin kentte tecavüz sonucu hamile kalan 500 çocuğu korumak için aynı hassasiyeti göstermediğini ve sorumluları adeta koruma altına aldığını hatırlatan Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konserini yasakladıkları Teoman'ın Rüzgar Gülü şarkısı çok popülerdi bir ara... İstanbul Valiliği, gerekçe üreteceğim diye rüzgar gülü gibi bir o yana bir bu yana dönüyor... Meğer ne çok düşünürlermiş gençleri ve çocukları... Kentteki 500 çocuk tecavüze uğrarken gözünü kapatan, görmezden gelen ve sorumluların soruşturulmasına bile izin vermeyen valilik, şimdi gençleri Teoman'dan ve MANGA'dan koruyor aklınca... Bu tavır söze yer bırakmayacak kadar açıktır. Gençleri Teoman'dan değil, tavizci ve tecavüzcülerden koruyun. Bize de komik gerekçeler sunup aklımızla alay etmeyin. Yasakçı yüzünüzü biliyor uz. Yasakçı anlayışınızı 'ahlaki' gerekçelerin arkasına saklamayın. Konserin gerçekleşmesi için derhal adım atın ve gençlerin eğlencesine engel olmayın."

"TECAVÜZLERE SESSİZ KALIYORSUNUZ"

CHP'li Yarkadaş, konseri engelleten Erbakan Vakfı Gençlik Kolları'nı da eleştirdi. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Ya Erbakan Vakfı'na ne demeli? Daha dün 500 çocuğun tecavüz sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı. Erbakan Vakfı bu ahlaksızlığa çıtını çıkarmadı. İşte bu iki yüzlülüktür ve samimiyetsizliktir. Teoman'dan duydukları rahatsızlığı, 500 çocuğa tecavüz edilmesinden duymayanların bu topluma ahlak - erdem dersi vermek hakkı da haddi de değildir. İki yüzlü ahlakınız batsın."

"SADECE DİKTATÖR NEDEN YASAKLANDI?"

Yarkadaş yaptığı açıklamada, Barış Atay'ın sahneye koyduğu Sadece Diktatör adlı oyunun yasaklanmasını da eleştirdi. Yarkadaş, "Barış Atay'ın yerinde olsam, oyunun afişini değiştirir, Artvin ve İstanbul polisinin engellemeleri sırasındaki fotoğrafları afiş haline getiririm. Oyunu en güzel o kareler özetliyor çünkü" dedi.

CHP'li Yarkadaş, oyuna yönelik engellemenin sebeplerini de Başbakan Binali Yıldırım'a yönelttiği önergede sordu.