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01.01.2018 14:40

Gençlerden yeni yıl sürprizi

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Gençlerden yeni yıl sürprizi
CHP Konak Gençlik Kolları her yıl geleneksel hale getirdikleri yılbaşı projelerine bir yenisini daha ekledi. #MinikAyaklarÜşümesinDiye başlıklı kampanyasını Aralık ayı başında kamuoyuna duyurdu. 

Aralık ayı boyunca birçok kesimden bu anlamlı proje için destek toplayan CHP Konak Gençlik Kolları, elde ettikleri yaklaşık 102 botu daha önce muhtarlar ve 113 mahalledeki kanaat önderleri aracılığıyla belirledikleri adreslere dağıtımı gerçekleştirdiler. Gece boyunca 3 ekibe ayrılan gençler geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdüler. 

Kapılarında Noel Babayı gören çocukların mutlulukları ve şaşkınlıkları gözlerine yansıdı. CHP'li gençler gelecek yıllarda da özellikle çocuklara ilişkin proje ve çalışmaların artacağını ve geleceğin umutlarına verdikleri desteklerden ötürü çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

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