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15.02.2018 23:40

Gençlerbirliği'ne minik ziyaretçiler

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Gençlerbirliği'ne minik ziyaretçiler
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında pazartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift kale maçla devam etti.

DHA - İdmanda U21 takımıyla karşılaşan Başkent ekibi iki devrede iki farklı takımla oynarken; Milinkovic, İlker, Serdar ve Deniz'in golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. U21 takımının tek golü Eren Bektaş'tan geldi. Gençlerbirliği idmanını izlemeye gelen Kuyubaşı Ortaokulu öğrencileri baklava ikram ederek takıma başarılar diledi.

Baklava ikram eden öğrenciler ve Kuyubaşı Ortaokulu öğretmenleri, teknik direktör Ümit Özat ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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