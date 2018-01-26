Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u mağlup ederek çok kritik bir 3 puan aldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin golleri 46. dakikada Sessengson ve 66. Alper'den gelirken, Konyaspor'un tek golü Skubic ile 38. dakikada penaltıdan geldi. Mücadelenin 38. dakikadasında penaltı kazanan Konyaspor, Skubic ile Ankara deplasmanında 1-0 öne geçti. İlk yarı konuk ekip Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 46. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Petar Skuletic'in indirdiği topu iyi takip eden Stephane Sessegnon'un vuruşunda Petar Filipovic'e de çarpan top Serkan Kırıntılı'yı yanılttı ve ağlarla buluştu. Beraberlik golünden 5 dakika sonra 51. dakikada Skuletic, Moke'ye yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Gençlerbirliği 29 dakika 10 kişi mücadele edecek. 10 kişi mücadele eden Gençlerbirliği 66. dakikada Alper Uludağ'ın golüyle Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti. Maç bu skorla sona ereken Gençlerbiriği puanını 20'ye çıkarttı. Konyaspor ise 16 puanda kaldı.