Gencebay'ın iddialarına karşı Arif Sağ bakanlığa başvurdu

Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 'da Orhan Gencebay'ın istifası ile başlayan tartışma sürüyor.

MESAM yönetiminden istifa eden Orhan Gencebay, Arif Sağ'ın başkanlığındaki yönetime eleştiriler yöneltmiş ve "şeffaf, denetime açık bir yönetim istedim kabul edilmedi" demişti.

Gencebay'ın ve bazı MESAM üyelerinin iddiaları üzerine Arif Sağ Kültür Bakanlığı'na başvurarak MESAM Yönetiminin teftiş kurulu tarafından denetlenmesini istedi.

MESAM Yönetim Kurulu adına Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe gönderen Arif Sağ, MESAM'a karşı haksız bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek bizzat teftiş talebinde bulundu.

Denetim ve teftiş talebi içeren yazı şöyle: