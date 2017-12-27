Genç oyuncu polis zoruyla duruşmaya getirilecek!

Zeynep Elçin, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığı, şantaj ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan şikayetçi Zeynep Elçin’in zorla duruşmaya getirilmesine karar verdi.

'Savaşçı', 'Şeref Meselesi', 'Aşk ve Günah' gibi dizilerde rol alan Zeynep Elçin’e (27) şiddet uyguladığı, şantaj ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski eşi Hüseyin Yiğit ( 37) savunmasında, “Eve kapatmadım, tehdit etmedim, şantajda bulunmadım ve özgürlüğünü daraltmadım. Şikayetçi İzmir’den İstanbul’daki menajerinin yanına kaçmıştır” dedi. Duruşmaya zorla getirilmelerine karar verilen Zeynep Elçin, yaklaşık bir buçuk yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eşinden gördüğü şiddet yüzünden oyunculuk eğitimine bir süre ara verdiğini ve evde kilitli kalarak hapis hayatı yaşadığını iddia etmişti.

21 yıla kadar hapsi istendi

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya göre oyuncu Zeynep Elçin (27), 2014’te evlendikten sonra eşiyle İzmir’e yerleşti. İddiaya göre eşi Zeynep Elçin’e şiddet uyguladı. Yaklaşık iki ay eve kilitledi. Oyunculuk eğitimi yarım kalan Elçin’in haberleşme imkânı kısıtlandı ve evde hapis hayatı yaşadı. Evden kaçamayan ve eşinden korkan Elçin, bebeğini düşürdü. Kumar borcu bulunan Hüseyin Yiğit’in bir gün alacaklıları eve gelerek borcunu ödemezse eşini ellerinden alacaklarına dair tehdit etti. Hüseyin Yiğit de eve kilitlediği eşini memleketine götürdü. Zeynep Elçin de oradan kaçarak daha önce oyunculuk eğitimi aldığı İstanbul’daki hocasının evine sığındı.

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