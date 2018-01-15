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15.01.2018 23:50

Genç kızların yeni favorisi ünlü türkücünün oğlu çıktı

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Genç kızların yeni favorisi ünlü türkücünün oğlu çıktı
Pek çok dizide rol alan Fırat Altunmeşe, yakışıklılığı ile genç kızların dikkatini hemen çekmişti. Fırat, ünlü türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlu çıktı.

Ünlü türkücü İzzet Altunmeşe'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Fırat, Sinema Televizyon bölümü okusa da 2 sene sonunda okulu bırakıp oyuncu oldu. Aslında onu hepimiz tanısak da ünlü türkücünün oğlu olduğunu bilmiyorduk.

KAÇAK GELİNLER DİZİSİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Fırat Altunmeşe, Kaçak Gelinler dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti ama kimse onun İzzet Altunmeşe'nin oğlu olduğunu bilmiyordu.

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FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Fırat Altunmeşe, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Bir abisi, bir ablası var. Babası türkücü İzzet Altunmeşe'dir.İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olmadan 2 sene sonunda bıraktı. İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı. 2013 yılında başrollerini Timuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı. 2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı. Dizi`nin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır. 2015 yılında önce "Gizli Ajanda" adıyla çekilen sonra "Hesapta Aşk" adıyla vizyona giren filmde Meriç Aral, Derya Şensoy, Fırat Altunmeşe, Burak Tozkoparan, Kutay Kalabalık, Yasin Çam, Özlem Çakar, Bennu Gerede,Burhan Öçal rol aldı. 2016 yılında senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Kehribar" adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Umut Karadağ, Dolunay Soysert, Özge Özder,Hakan Boyav, Necip Memili, Ayça Varlıer ile birlikte rol almıştır.

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