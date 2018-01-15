Genç: Kimse düşüncesinden dolayı yargılanmasın

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kapsamında Sarıyer’de görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Hiç kimse fikrinden ve düşüncesinden dolayı yargılanmasın” mesajını verdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçede faaliyet gösteren basın mensupları ile düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlayan Başkan Genç, yerel yönetimlerle basın mensuplarının buluşmasının önemine değindi. Çok yakında Boğaziçi Kültür Merkezi’nin hizmete açılacağını, burada da gazetecilerle ara ara buluşacaklarını dile getiren Başkan Genç, “Gazeteci önce gerçekleri yazmalı. Bir haber yapılacaksa kaynağını iyi kontrol etmeli. Yerel yönetimler ve basın mensupları her ay bir araya gelmeli. Önümüzdeki günlerde açılacak yeni kültür merkezimiz buna müsait. Biz birlikteliğimizi artırmak zorundayız. Özellikle çocuklar ve gençlerin hayatını tehdit eden uyuşturucunun önüne geçmek için bizim birlikte hareket etmemiz çok önemli’ şeklinde konuştu.

SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMELİYİZ

“Hiç kimse fikrinden, düşüncesinden dolayı yargılanmasın” diyen Başkan Genç, “Yerel yönetimlerin kesinlikle sürdürülebilirlik olması gerekiyor. Bölgemizdeki sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bizim yaşamı doğru kurgulamamız gerekir. Bugün birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Yeni yılın ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Programa Başkan Genç’in yanı sıra Başkan Yardımcısı İsmail Erdem de katıldı.