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10.02.2018 04:00
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Gelen tepkiler üzerine yarışmadan çekildi

Gelen tepkiler üzerine yarışmadan çekildi
Fransa'da ses yarışmasına katılan ve jürinin büyük beğenisini kazanan Mennel Ibtissem, Filistin'i desteklediği ve başörtülü olduğu için aleyhine sürdürülen kampanyalardan sonra yarışmadan çekildi.

Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan "The Voice" adlı yarışmaya katılarak ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in "Hallelujah" isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendiren 22 yaşındaki Ibtissem, sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kararını Facebook sayfasından duyuran genç şarkıcı, son günlerde yaşanan gergin ortamdan çok etkilendiğini belirtti.

BAŞARILAR DİLEDİLER

Ibtissem, kendisine "bu zor günlerinde" destek olan herkese teşekkür ederken mücadeleyi sürdüreceği mesajını verdi. Yarışmanın yapımını üstlenen ITV Studios France isimli şirket de "Ibtissem'in kararına saygı duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TF1'den yapılan açıklamada ise istifa "sorumluluk duygusuyla alınmış bir karar" ifadeleriyle değerlendirilirken Ibtissem'e sanat hayatında başarılar dilendi.

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