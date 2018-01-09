Gelen tepkiler üzerine İBB'den yeni açıklama!

Şehir Hatları’nın yılbaşından itibaren kaldırdığı Beşiktaş- Adalar seferleri yeniden başlayacak.

İBB’ye bağlı Şehir Hatları İşletmeleri, 1 Ocak 2018 itibariyle 'zarar ettiği için' Beşiktaş-Adalar seferlerini kaldırdığını açıklamıştı.

Konuyu bugünkü İBB Meclis Toplantısı’nda dile getiren CHP’nin İBB ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat’ın soru önergesi üzerine, AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını açıkladı.



"EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"



Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İBB Meclisi’nde CHP’li Meclis Üyesi Hilkat’ın önergesini yanıtlayan Aydın Düzgit, “Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” dedi.



Hilkat, “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” bahanesiyle temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirilip, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin Adalar’da yaz-kış yaşayanların beklentilerini karşılayacak şekilde tarifeler düzenlemediğini, aksine kar etmiyor gerekçesiyle bazı seferlerin kaldırıldığını söyledi.