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27.12.2017 11:30

Geleceğin piyanistleri dünya 3'üncüsü oldu

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Geleceğin piyanistleri dünya 3'üncüsü oldu
Tuana Keser ve Sezgin Ege Kabaklı dünya 3'üncüsü oldu.

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) - Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Tuana Keser (11) ile Sezgin Ege Kabaklı (12), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda, farklı ülkelerden gelen yarışmacıları geride bırakarak, dünya 3'üncüsü oldu.

Viyana'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'na Avusturya, Malta, Japonya, Rusya, Ukrayna, Çin, Litvanya, Azerbaycan ile Almanya'dan yarışmacılar katıldı. Yarışmada Türkiye'yi ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Tuana Keser ve Sezin Ege Kabaklı temsil etti.

Finale 55 kişinin kaldığı yarışmada, konservatuvarın öğretim görevlisi Ayan Kömür'ün 2 aylık kamp süresince hazırladığı Sezin Ege Kabaklı ve Tuana Keser, Piyano Solo Kategorisi'nde 3'üncülüğü paylaştı. Öğrenciler, düzenlenen ödül töreninin ardından Mersin'e döndü.

Uluslararası yarışmalara katılmak için hazırlıklarını sürdüren 6’ncı sınıf öğrencisi Tuana Keser, "Yarışma sonunda ben, kendi kategorimde 3'üncü oldum. Bu, benim için gayet iyi bir sonuç; çünkü bu, benim ilk yarışmamdı. Yarışmalara katılmaya devam edeceğim. Şöyle bir hedefim var. Daha iyi bir piyanist olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri bu hedefle büyüdüm. Hatta gittiğim okullar zorlu olması nedeniyle piyanoda da zorlanıyordum. Annem, bırakmamı söylese de ben, piyanoyu bırakmadım. Sürekli olarak devam ettim; çünkü iyi bir piyanist olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Büyük heyecanla katıldığı yarışmadan aldığı sonucun kendisini çok mutlu ettiğini belirten 7’nci sınıf öğrencisi Sezin Ege Kabaklı ise "Uluslararası bu yarışmada 55 kişi vardı. Aldığım sonuç beni çok sevindirdi. İleride piyano alanında da kendimi geliştirmeyi ve bu tür etkinliklere, yarışmalara katılmayı düşünüyorum. İyi bir piyanist olma yolunda ilerleyeceğim" dedi.

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