Geçim sıkıntısı bir can daha aldı

Urfa'nın Birecik ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen Mehmet T. (55), evinde yaşamına son verdi.

DHA - Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süreden beridir işsiz olduğu belirtilen ve borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 4 çocuk babası Mehmet T., evde kimsenin olmadığı sırada, yaşamına son verdi.

Bir süre sonra eve gelen yakınları tarafından cansız bedeni bulunan Mehmet T. için sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Birecik Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.