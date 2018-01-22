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22.01.2018 07:55

Gece yarısı katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

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Gece yarısı katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
KARABÜK’te, Kardemir’de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada midibüsün sürücüsü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

DHA- Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Kardemir’de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı.

 

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

VALİ BİLGİ ALDI

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi alarak, çalışmaları takip etti.

ARAÇ VİNÇLE ÇEKİLDİ

Karabük’te freninin boşalması sonucu eve çarpan midibüs yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu vinçle çekildikten sonra araçta sıkışarak ölen 4 kişinin cesetleri çıkarıldı. Kazada midibüs sürücü Şükrü Parlak, işçiler Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa yaşamlarını yitirirken, İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Vali Kamil Çeber ilk belirlemelere göre aracın freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini, yaralıların birinin durumunun iyi olduğunu, diğerinin ise ağır olduğunu belirtti.

Midibüsün çarptığı evin sahibi Bahattin Sarı, kaza sırasında evde kardeşi Mustafa Sarı’nın bulunduğunu belirterek, "Daha birkaç gün önce bir araç garajdaki aracıma çarptı. Defalarca evimize bu şekilde araç çarptı. Yetkililere söylememe rağmen bu sorunumuzla ilgilenilmedi" dedi.

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