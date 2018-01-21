Gece kulübü önünde 2 grup çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, A.P. beraberindeki 11 kişi ile Alsancak Mahallesi 1471. Sokak’ta bulunan bir gece kulübünün önüne geldi. A.P. isimli şahıs burada henüz belirlenemeyen bir nedenle 32 yaşındaki Serkan Başaran ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Olayda, C.C., U.E., Ş.G. ve Serkan Başaran yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 sağlık ve 155 polis ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Yaralılardan Serkan Başaran, Ş.G. ve U.E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, C.C. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ş.G., U.E. ve C.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, Serkan Başaran’ın ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.