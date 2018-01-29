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30.01.2018 00:55

Gece çalışan kadınların kansere yakalanma oranı daha fazla

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Gece çalışan kadınların kansere yakalanma oranı daha fazla
Prof. Dr. Atilla Soran, ‘Gece vardiyasında çalışan kadınların meme kanserine yakalanma oranı artıyor' dedi.

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan ve ekibiyle meme kanseri ile ilgili çok değerli araştırmalara imza atan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Atilla Soran, gece vardiyasında çalışan kadınların meme kanserine yakalanma oranının arttığını belirterek “Bunun nedeni gece uykusunda salgılanan melatonin hormonunun gece uykusuz kalındığında salgılanmaması. Kanseri engelleyen bir hormon olan melatonin salgılanmadığında da kanser oranında artış oluyor” dedi. ABD Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Onkoloji Departmanı Meme Hastalıkları Ünitesi Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörü Prof. Soran, meme kanserindeki son gelişmeleri paylaşmak üzere Türkiye’deki özel bir hastanede seminer verdi.

Soran, meme kanseri konusunda doğru bilinen yanlışları açıkladı. Meme kanserinin Türkiye’deki gençlerde yüzde 40 oranında görüldüğünü anımsatan Soran, akraba evliliklerinin de riski arttırdığına dikkat çekti. Gece vardiyasında çalışan kadınların meme kanserine yakalanma oranının bir hayli yüksek olduğunu kaydeden Soran, özetle şunları kaydetti: “Son yıllarda yapılan çalışmalar gösterdi ki özellikle gece vardiyasında çalışan kadınlarda örneğin hemşirelerde meme kanseri oranı artıyor. Bunun nedenine bakıldığında gece uykusunda salgılanan melatonin hormonunun gece uykusuz kalındığında salgılanmadığını görüyoruz. Kanseri engelleyen bir hormon olan melatonin salgılanmadığında da kanser oranında artış oluyor. Bu özellikle Batı’da gösterilmiştir ki, akşam karanlığında uzun süre çalışanlarda kanser oranının iki katı, üç katı olarak arttığı görülmektedir. Bunu engellemenin yolu, gece vardiyasında çalışanların zaman içerisinde vardiyalarını değiştirmesi olarak belirlenmiştir.”

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