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31.01.2018 13:55

Gebzeliler Sarıbay’ı ziyaret etti

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Gebzeliler Sarıbay’ı ziyaret etti
Önceki dönem İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kaya, Gebze Belediyesi eski Meclis üyeleri CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

Gebze’nin önde gelen isimlerinden partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış olan Mustafa Kaya, Musa Haydaroğlu, Cihangir Orhan, Kemal Balcı ve Özkan Koçak İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve yönetimine başarılar dilediler. Yeni dönemde seçilmiş tüm yönetim kurulu arkadaşlara ve size başarılar diliyoruz diyen Mustafa Kaya, “Bu bir nezaket ziyaretidir. Dostluğumuz her zaman baki. Biz bu örgütün her zaman emrindeyiz. Hiç küsmedik ve darılmadık. Bundan sonra da bize düşen görev ne ise yapmaya hazırız “ dedi. 
 

KONGRELERE TAKILIP KALMAYIN 

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Gebze’ye çok önem veriyoruz. Bizim için önemli bir bölgedir. Sizlerle birlikte 30 yıldır politika yaptık. Kongreleri tamamladık. Artık kongrelere takılı kalmak olmaz. Kişileri, gurupçuluğu bırakıp parti için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız. Herkesi kucaklamamız gerekiyor. Bunun için herkese görev düşüyor. Herkes elini değil, gövdesini taşın altına koymalı. Çünkü bu memlekete meselesidir” ifadelerini kullandı. 
 

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