Gazze sahilinde ateş açılan balıkçı ağır yaralandı

Gazze sahilinde avlanan balıkçı kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Gazze sahili açıklarında avlanan bir balıkçının, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kenti açıklarında avlanan bir balıkçının, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralandığını söyledi.

Filistinli balıkçının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bilgisi aktarıldı.