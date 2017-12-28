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28.12.2017 16:15

Gaziosmanpaşa halkı tehdit ediliyor!

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Gaziosmanpaşa halkı tehdit ediliyor!
G.Osmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi, bölgedeki dönüşümün halkın değil rantçıların yararına olduğunu söyleyerek 'Riski alan kararları geri alınsın' dedi.

Evrensel - Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi, Gaziosmanpaşa’da ilan edilen tüm ‘Riskli Alan’ kararlarının geri alınmasını ve evlere gönderilen riskli yapı tebligatlarına son verilmesini talep etti. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi’nde yapılan basın açıklamasında GOP Barınma Hakkı Meclisi Ďönem Sözcüsü Canan Can konuştu. Gaziosmanpaşa’nın ‘Kentsel Dönüşüm’ uygulamalarında Türkiye’de ilk sıralarda olduğunu söyleyen Can, “Gaziosmanpaşa hak ihlalleri konusunda da birinci sıradadır” dedi.

GAZİOSMANPAŞALI KORKUTULUYOR

“2017 yılı içerisinde ‘Riskli Alan’ ve ‘Acele Kamulaştırma’ kararlarıyla istediği sonucu alamadığını gören Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve bürokratları, özellikle Yenidoğan ve Yıldıztabya Mahallesi’nde riskli yapı ve kaçak yapı tehdidiyle vatandaşları korkutma ve sindirme yolunu denemeye başlamıştır” diyen Can şöyle konuştu: “Hasan Tahsin Usta daha önce ‘Kaçak Yapı’ kararları ile sindiremediği Yenidoğan Mahallesi 1543 ve 1544 parsellerindeki komşularımızın evlerine dair 2. kez ‘Kaçak Yapı’ kararları aldırmıştır. Aynı zamanlarda Yıldıztabya ve Yenidoğan Mahalleleri’nde dava açmış olan ve haklarını korumaya çalışan vatandaşların evlerine ‘Riskli Yapı’ denetimine dair yazılar gün aşırı gönderilmeye başlamıştır.”

‘RİSKLİ ALAN KARARLARI GERİ ALINSIN’

Tüm ‘Riskli Alan’ kararlarının geri alınmasını ve evlere gönderilen riskli yapı tebligatlarına son verilmesini talep ettiklerini söyleyen Can, “Yurttaşların barınma ve kent hakkını hiçe sayan herhangi bir dönüşümün halk yararına bir dönüşümü değil rantsal dönüşümü amaçladığını biliyoruz” dedi. Herhangi bir Gaziosmanpaşalıyı dışlayan hiçbir kararı kabul etmediklerini dile getiren Can, “Bir dönüşüm olacaksa bu dönüşüm, Gaziosmanpaşalıların barınma ve kent hakkının tanındığı, okul, park, hastane gibi kamusal alanlarla birlikte mahallelerin bir bütün olarak var olduğu, kiracısı ile ev sahibi ile, işçisi ile esnafı ile herkesin birlikte yaşayacağı, kimsenin buradan kovulmayacağı bir Gaziosmanpaşa istiyoruz” diye konuştu.

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