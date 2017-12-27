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27.12.2017 23:45

Gaziantep'te okula silahlı saldırı: 5'i öğrenci 7 yaralı

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Gaziantep'te okula silahlı saldırı: 5'i öğrenci 7 yaralı
Gaziantep'te bir okulun bahçesinde top oynayan çocuklara pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

SPUTNİK - Gaziantep Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'ta bulunan Nezihe Osman Atay Ortaokulu'nun bahçesinde top oynayan çocuklara doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bahçede bulunan 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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