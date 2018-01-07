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07.01.2018 18:35

Gaziantepspor'da futbolcular yönetime karşı ayaklandı!

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Gaziantepspor'da futbolcular yönetime karşı ayaklandı!
Gaziantepspor'da takım arkadaşlarının süresiz kadro dışı bırakılmasına tepki gösteren futbolcular, kulüp müdürünün odasını basıp karar belgelerini yırttı.

Kapanmanın eşiğine gelen Gaziantepspor, kulübün futbolcularından Şenol Can, Elyasa Süme ve Muhammed Ildız'ı disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Goal'in haberine göre, Gaziantepspor yönetiminin bu kararı kulüp müdürü Abdülkadir Bakırdöven tarafından ilgili futbolculara tebliğ edilirken kulubün diğer futbolcuları müdürün odasını bastı. Yönetim kurulu kararının yazılı olduğu belgeleri yırtan futbolcular; Şenol Can, Elyasa Süme ve Muhammed Ildız'ı da beraberinde alarak odadan çıktı.

Futbolcular konuya dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Yönetim, geçtiğimiz 1 haftalık süreçte takımdaki tüm futbolcuların sözleşmelerini feshedip kulübü kapatmak istediğini söyledi. Biz de böyle bir şeyi kabul etmeyeceğimizi söyleyince; şubat ayında sözleşmeleri feshedip bize burada futbol oynatmayacakları yönünde tehtidler savurdular, 'biz buradan gidersek aç kalırsınız' gibi cümleler kullandılar. Çoğunluğumuz asgari ücretle oynamamıza rağmen aylardır paralarımızı alamıyoruz. Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz bir takımız!” denildi.

Futbolcular bu açıklamayı olay anının videosuyla birlikte sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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