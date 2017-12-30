"Gazetecilerin aldığı nefes bile suç sayılıyor" 

Yarkadaş: "AKP, 2017 yılında gazetecilerin adeta nefes borusunu sıktı. Bu yıl, 173 gazeteci gözaltına alındı; 66 gazeteci ise tutuklandı. Medya, kapkara bir dönem yaşadı."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP iktidarı, gazetecilerin aldığı nefesi bile suç sayıyor. Meslektaşlarımız 2017'de adeta boğuldu. Neredeyse her gün bir gazeteci savcı ya da hakim karşısına çıktı" dedi.

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret eden Yarkadaş, çıkışta yaptığı açıklamada "Milletvekili arkadaşımız, ağabeyimiz Berberoğlu'nun morali de sağlığı da yerinde. Her türlü olumsuzluğa rağmen, adalete olan inancını koruyor" ifadesini kullandı.

"BERBEROĞLU DAVASI SEMBOLDÜR"

Enis Berberoğlu'nun, onlarca internet sitesi, gazete ve Youtube'ta yayınlanan "MİT TIR'ları" haberinden dolayı tutuklandığını belirten Yarkadaş, "Berberoğlu Davası, Türkiye'de gazetecilerin ödediği bedelin sembollerinden biridir ve tarihe de öyle geçecektir" dedi.

Berberoğlu'nun yanı sıra cezaevlerinde 200'e yakın gazetecinin olduğunu da hatırlatan Yarkadaş, "Basın mensupları, tarihin en karanlık ve baskıcı dönemini yaşıyor. AKP, gazetecilerin aldığı nefesi bile suç sayıyor" ifadesini kullandı.

DARBE SONRASI 'GAZETECİ AVI'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, gazetecilere yönelik baskıların daha da arttığına işaret eden Yarkadaş, "Terör örgütü FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sonrası başlayan süreç, 2017'nin sonuna dek sürdü. Bu zaman diliminde, 178 medya kuruluşu kapatıldı. 800 gazetecinin basın kartı ve pasaportu iptal edildi. 2500 medya mensubu işsiz bırakıldı" dedi.

2017'DE AĞIR TABLO: ONLARCA DAVA VE GÖZALTI...

"2017 Yılı Medya Raporu"nu tamamladığını da belirten Yarkadaş, "2018'e ağır bir tabloyu geride bırakarak giriyoruz" dedi. 2017 Medya Raporu'nu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile tutuklu gazetecilere ithaf ettiğini belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ay düzenli olarak hazırladığımız raporun sonuncusu, medyanın yaşadığı baskıların adeta bir röntgeni... 2017'de iç karartıcı bir tabloya şahit olduk. Bu yıl, 173 gazeteci gözaltına alındı, 99 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı, 49 gazeteciye ise dava açıldı."

Gazetecilerin yaşadığı baskıların bunlarla sınırlı olmadığını belirten Yarkadaş, rapordaki diğer başlıkları da sıraladı. Yarkadaş, "2017'de 66 gazeteci tutuklandı. 63 gazeteciye 76 yıl hapis cezası verildi. 28 gazeteci ise saldırıya maruz kaldı. 29 gazeteci de toplam 250 bin lira para cezasına çarptırıldı" dedi.

"SORUMLUSU AKP'DİR"

"Bu bir felaket tablosudur" diyen Yarkadaş, "AKP iktidarı tarihe bu tablonun sorumlusu olarak geçecek. Bu tablo, düşünceyi ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının katledildiğinin resmidir" diye konuştu.

Gazetecilerin günlerini adliye koridorlarında geçirdiğini belirten Yarkadaş, "Tweet attı, yorum yaptı, iktidarı eleştirdi diye cezaevine gazeteci atmak, faşizmin yöntemidir. AKP susmuş ve sinmiş bir toplum istiyor. Bu yüzden gazetecileri tutuklatıyor" dedi.

"TOPLUMA GÖZDAĞI VERİLİYOR"

Gazetecilerin tutuklanmasının, halkın haber alma hakkının gasp edilmesine yol açtığını da belirten Yarkadaş, "İktidar, içine düştüğü sosyo-ekonomik krizin görülmesi, duyulması ve konuşulmasını istemiyor. Bu yüzden gazetecileri tutuklatıyor ve halka gözdağı veriyor" ifadesini kullandı.

"EMRE İPER'DEN ÖZÜR DİLEYİN"

Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Emre İper'in tam 278 gün cezaevinde haksız yere tutulduğunu da hatırlatan Yarkadaş, "Emre İper'in gasp edilen günlerinin hesabını kim verecek? Emre, Cumhuriyet'te çalıştığı için cezaevinde tutuldu. İktidar bu haksızlık için İper'den özür dileyecek mi?" diye sordu.

Yarkadaş, "Sadece Emre değil, Akın Atalay, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu da haksız yere cezaevinde tutuluyor" hatırlatmasında bulundu.

"AHMET ŞIK 365 GÜNDÜR CEZAEVİNDE"

Cumhuriyet Muhabiri Ahmet Şık'ın tam bir yıldır cezaevinde tutulduğuna da dikkat çeken Yarkadaş, "Ahmet ne yapmış, hangi suçu işlemiş? Söyleyin Ahmet'in 365 gündür niye cezaevinde tutulduğunu biz de öğrenelim" dedi.

CHP'li vekil, "İsimlerini saymakla bitiremeyeceğimiz 200'e yakın gazeteci de tıpkı Ahmet gibi özgürlüğünden mahrum ediliyor ve ağır bedeller ödüyor" ifadesini kullandı.

EKONOMİK BASKIYA DA DİKKAT ÇEKTİ

Gerçeğin peşinde koşan sayılı medya kuruluşunun sadece adli değil, ekonomik baskı altına alındığını da belirten Yarkadaş, "AKP'li olmayan basın kuruluşları, kamu kurumlarından tek bir ilan ya da reklam bile alamıyor. İlanların tamamı yandaş medyaya gidiyor" diye konuştu.

Cumhuriyet, Sözcü, Korkusuz, Evrensel, Birgün, Yeniçağ ve Anayurt gazetesi ile HALK TV, FOX TV ve TELE 1'in kamu reklamlarından faydalanamadığını belirten Yarkadaş, "Bu kurumların tek suçu iktidarın yanlışlarını söylemek. Bu yüzden ilan alamıyor, başta THY olmak üzere, hiçbir kamu kurumunun desteğini görmüyorlar" dedi.

"İKTİDAR AMBARGOSU VAR"

Yarkadaş, "THY, AKP'li belediyeler ve AKP denetimindeki bankalar, tek bir Sözcü, Cumhuriyet, Korkusuz, Evrensel, Yeniçağ, Birgün ve Anayurt almıyor. Bu da baskının başka bir biçimidir" sözlerini dile getirdi.

Yerel TV ile gazetelerin de ağır bir ekonomik baskı altında kaldığını söyleyen Yarkadaş, "İktidar yerel medyayı da Ali Cengiz oyunlarıyla tek ses olmaya ve AKP yandaşlığı yapmaya zorluyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, "AKP'li olmayan birçok yerel TV, uydu kirasını ödeyemediği için yayınlarını sonlandırmak zorunda kaldı. Birçok yerel gazete ise AKP'lilerle ortak olmaya zorlandı" dedi.

Yarkadaş, açıklamasının ardından göreve yeni seçilen CHP ilçe başkanlarını makamlarında ziyaret etti.