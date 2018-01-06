Gazeteci Turgut Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Turgut Özdemir (60), son yolculuğuna uğurlandı.

TRABZON, (DHA)- Gazeteci Turgut Özdemir için ilk tören üyesi ve bir dönem de başkanlık görevinde bulunduğu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önünde düzenlendi.



AKP Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile siyaset, iş, spor ve medya dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende meslektaşları Özdemir’in gazetecilik yaşamından kesitler anlattı. Törende bir dönem antrenörlük görevi yaptığı İdmanocağı Spor Kulubü oyuncuları da yer aldı.

Konuşmaların ardından Özdemir’in cenazesi İskenderpaşa Camisi’ne getirildi. Özdemir’in ikindi namazı sonrası Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde 2013-16 yılları arasında başkanlık yapan Özdemir, 2001 yılında Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü’nden emekli olmuştu.