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23.01.2018 04:30

Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir gözaltında

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Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir gözaltında
Ankara'da aralarında gazetecilerin ve HDP'lilerin de olduğu çok sayıda kiş gözaltına alındı.

Ankara'da Afrin harekatı aleyhine yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunanlarşın evlerinde polis arama gerçekleştiriyor. Arama yapılan evlerin arasında HDP'liler ve gazeteciler olduğu ifade ediliyor.

Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir gözaltında

Artı Gerçek Ankara Temsilcisi gazeteci Sibel Hürtaş ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir'in evinde polisler arama gerçekleştirdi. Ankara'daki aramaların ardından gazeteciler gözaltına alındı.  

 

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