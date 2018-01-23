Gazeteci Seda Taşkın tutuklandı

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

T24 - Dün Ankara'da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

Muş’ta 20 Aralık tarihinde “hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına alınıp, “adli kontrol” şartı ile serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Karar üzerine dün Ankara’da yeniden gözaltına alınan Taşkın’ın, bugün SEGBİS ile Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alındı.



Gazeteci Taşkın, ifade işlemlerinin ardından “örgüt üyeliği” suçlaması ile tutuklandı.