Gazeteci Seda Taşkın serbest bırakıldı

Muş’ta 4 gündür gözaltında tutulan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Seda Taşkın, serbest bırakıldı. Taşkın'a, emniyet sorgusunda Varto'da 6 Nisan 2016’da tutuklanan 75 yaşındaki Sise Bingöl'ün evine neden gittiği soruldu.

Muş merkezde gözaltına alınan ve 4 gündür İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan MA muhabiri Seda Taşkın’ın emniyet sorgusu tamamlandı. Avukatından alınan bilgilere göre, gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesaplarını kontrol eden polisler, Taşkın’a yaptığı paylaşımlar hakkında sorular yöneltti. Taşkın’ın Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla “YPG propagandası yaptığı” ileri sürüldü. Taşkın'ın yaptığı haberler de yine YPG ve PKK ile ilişkilendirilmek istendi.



Yapılan bu ithamların yanı sıra Taşkın'a, haber amaçlı gittiği Varto ilçesine bağlı Teknedüzü (Badan) köyündeki evine 6 Nisan 2016’da yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklanan 75 yaşındaki Sise Bingöl'ün evine neden gittiği yönünde sorular da yöneltildi.

Emniyet sorgusunda bu sorularla karşılaşan Taşkın, savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi. Taşkın, adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.