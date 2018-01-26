Gazeteci İshak Karakaş tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Halkın Nabzı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş tutuklandı.

BİRGÜN - TSK'nin Afrin harekatına ilişkin sosyal medyada eleştirel paylaşımda bulunanlara yönelik İstanbul’da başlatılan soruşturma kapsamında 22 Ocak günü evine yapılan baskınla gözaltına alınan Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Artı Gerçek yazarı İshak Karakaş tutuklandı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Karakaş'a sorgusunda TSK'nin Afrin harekatına dair yapmış olduğu paylaşımlar suç unsuru olarak yöneltildi.

Gazeteciler Nurcan Baysal ve İshak Karakaş'la başlayan gözaltılar ARTI TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş, Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir ve Seda Taşkın'la devam etmişti.

Demir ile birlikte aynı operasyonda gözaltına alınan HDP Ankara İl Örgütü yöneticisi Osman Konukçu, İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen, öğrenci Lezgin Tekay, Bilal Yapılmış, HDP'li yönetici Saim Serin ve HDP Çankaya İlçe Örgütü yöneticisi Aslı Bayramoğlu da tutuklamaya sevk edilmişti.

Lezgin Tekay ve Saim Serin tutuklanırken, diğer isimler adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.