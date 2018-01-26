  • BIST 120.702
  • Altın 163,139
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
26.01.2018 22:00

Gazeteci Hayri Demir adli kontrol şartıyla serbest

»
Gazeteci Hayri Demir adli kontrol şartıyla serbest
Tutuklama talep edilen Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, ‘yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına’ karar verilerek serbest bırakıldı.

‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Demir, Ankara’daki evinden 22 Ocak gecesi gözaltına alınmıştı.

Ajansın haberine göre ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlanan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Muhabirin savcılık ifadesi alınmadı. Doğrudan mahkeme sevk edilen gazeteci hakkında tutuklama talep edildi. Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı akşam gözaltına alınan diğer bir gazeteci Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş dün serbest bırakılmıştı.

Ancak HDP Ankara il örgütü yöneticisi Osman Konukçu, İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen, Lezgin Tekay, Bilal Yapılmış, Saim Serin ve HDP Çankaya ilçe örgütü yöneticisi Aslı Bayramoğlu’nun tutuklanması istendi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Suriye sınırında26 Ocak 2018 Cuma 19:10
  • Gazeteci İshak Karakaş tutuklandı26 Ocak 2018 Cuma 17:18
  • Kadıköy'de yaşanan dayak olayına özel harekat operasyonu26 Ocak 2018 Cuma 17:03
  • AYM eski Başkanı Haşim Kılıç'a FETÖ şoku26 Ocak 2018 Cuma 16:44
  • FETÖ'den tutuklanan hakim ve savcı hakkında karar26 Ocak 2018 Cuma 16:19
  • Cuma namazında Afrin Harekatı'na katılan askerler için dua edildi26 Ocak 2018 Cuma 15:24
  • Reyhanlı'ya roketli saldırı!26 Ocak 2018 Cuma 15:07
  • 2018 AÖF sonuçları açıklandı! Tıkla 2018 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgula!26 Ocak 2018 Cuma 15:03
  • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı26 Ocak 2018 Cuma 14:54
  • Feyzioğlu’ndan 'mektup' çıkışı: O mektubu...26 Ocak 2018 Cuma 14:37
    • FOTO GALERİ
    • Kas büyütme yağı kollarını bu hale getirdi
    • Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
    • Kılıçdaroğlu Kartal'da tapu dağıtım törenine katıldı
    VİDEO GALERİ
    • Hatay Reyhanlı'ya roket atıldı!
    • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı
    • Sosyal medyayı yıktı geçti: Herkes onu konuşuyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti