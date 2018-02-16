Gazeteci Ergun Çağatay yaşamını yitirdi

Fotoğraf sanatçısı, gazeteci Ergun Çağatay, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ergun Çağatay, 50. Sanat yılını, 2014 yılında ‘merceğimdeki 50 yıl’ sergisiyle kutlamıştı. Kızı Yasemin Oytaç, babasının geçtiğimiz Pazar günü açık kalp ameliyatı olduğunu belirterek, "Ameliyatı çok ağır geçmişti" dedi. Yasemin Oytaç, Mayıs ayında bir sergisi olacaktı. Türkiye'de yaşayan Almanlarla ilgili bir çalışması vardı. Onun hazırlığını yapıyordu. Enerji dolu yeni projler yenilikler peşinde koşan bir insandı" diye konuştu.



Ergun Çağatay'ın cenazesi 18 Şubat Pazar günü öğleyin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ergun Çağatay’ın ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz, Ergun Çağatay’ı kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ergun Çağatay’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ergun Çağatay’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.



ERGUN ÇAĞATAY KİMDİR?



1937'de İzmir'de doğdu. İstanbul Robert Kolej'den mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda keserek gazeteciliğe başladı. Çağatay, 1974 yılında Paris'te GAMMA fotoğraf ajansına girerek foto muhabirliğine adım attı. 1980’de New York'ta Time/Life grubunda çalışmaya başladı ve dergide ses getiren pek çok önemli habere imza attı. 1983’de Paris / Orly Havaalanı’nda ASALA'nın bombalı saldırısında ağır yaralanan Çağatay uzun süre yanık tedavisi gördü. Saldırı, hayatında bir dönüm noktası oldu ve bu dönemden sonra özellikle de tarih alanında yoğun araştırmalar yapmaya yöneldi. Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki nadir el yazması kitaplar üzerine yaptığı çalışma, Japonya'dan Brezilya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı. Paris'de Nathan Yayınevi için TÜRKİYE kitabını hazırladı. En kapsamlı projesi “Turkic Speaking Peoples - Türkçe Konuşanlar” en çok ses getiren çalışmalarından biri oldu.14 yılda tamamladığı kitap için 110 bin kilometre yol kat ederek 35 bin kare fotoğraf çekti. Kitabın Türkçe çevirisi ise 2008’de İstanbul’da yayınlandı. Yayınlanmış diğer kitabı ise ‘Bir Zamanlar Orta Asya’. Kitabı ile ilgili çeşitli sergiler açıldı.