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03.01.2018 20:05

Gazeteci Engin Kösebay yaşamını yitirdi

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Gazeteci Engin Kösebay yaşamını yitirdi
Uzun yıllar Milliyet gazetesi Almanya temsilciliği görevini üstlenen gazeteci Engin Kösebay, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA - Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Engin Kösebay yaşamını yitirdi. Gazeteciliğe Milliyet'te başlayan ve uzun yıllar Milliyet'in Almanya temsilciliği görevini üstlenen Kösebay, emeklilik döneminde de ‘Yaşam Nikotinsiz de Sürer' adlı bir bir kitaba imza atmıştı.

Milliyet'in yazı işleri ekibine 1967 yılında katılan ve sayfa sekreterliğinden Almanya temsilciliğine kadar çeşitli kademelerde yaklaşık 40 yıl çalışan Engin Kösebay, dün hayatını kaybetti. Kösebay, yaklaşık 1 yıldır tedavi görüyordu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TCG) üyesi olan ve Sürekli Basın Kartı taşıyan Kösebay'ın ölüm haberi sonrası TCG de, başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Değerli üyemiz Engin Kösebay’ı kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Engin Kösebay’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Engin Kösebay’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Engin Kösebay, emekli olduğu 2006 yılına kadar Milliyet çatısı altında çalışmıştı. Ağabeyi kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Derin Kösebay'ı geçen yıl yitiren Kösebay'ın cenaze töreni 5 Ocak 2018 Cuma günü yapılacak. Cenaze, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek.

ENGİN KÖSEBAY KİMDİR?

1943 yılında Ankara’da doğdu. Mesleğe 1966 yılında Milliyet Gazetesi’nde başlayarak sayfa sekreterliği, muhabirlik, Frankfurt Büro Temsilciliği, Milliyet Yayınları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Murahhas üyeliği görevlerinde bulundu. 2006 yılında bu kurumdan emekli oldu. 2011 yılında ‘Yaşam Nikotinsiz de Sürer’ adında bir kitap yayınladı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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