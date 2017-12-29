Cenaze törenine eşi Serdar Güler, annesi Sıdıka Aşçı, akrabaları ve Vatan Gazetesi çalışanları katıldı. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından anne Sıdıka Aşçı kızının tabutuna sarılarak “ Yavrum tüm haklarımı helal ediyorum" diyerek kızıyla vedalaştı.

BİR süredir kanser tedavisi gören Vatan Gazetesi'nin Kitap eki Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı Gürel, dün öğle saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel için Levent'teki Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.