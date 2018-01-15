Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi'nde tören düzenlendi

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Gazetenin Küçükçekmece Halkalı'da bulunan binası önünde yapılan törene Baki Avcı'nın eşi Ümran Avcı, oğlu Baran Avcı, Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül, Sözcü Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yakınları, gazete çalışanları ve arkadaşları katıldı. Tören boyunca Avcı'nın eşi ve oğlu el ele tutuştu.
TABUTUN ÜZERİNE GALATASARAY ATKISI
Baki Avcı'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Galatasaray atkısı konuldu. Eşi ve oğlu tabuta sarılarak ağladı. Daha sonra Avcı için dua okundu ve helallik alındı. Cenaze aracına konulan tabuta, törene katılanlar karanfil bıraktı. Avcı'nın eşi ve oğlu gözyaşları içinde cenaze aracının başına gelerek karanfil bıraktı, tabuta dokundu.
KAHVESİ HAZIRLANDI
Avcı'nın çalışma masasına da karanfil bırakılırken, her sabah içtiği kahvenin de masasında hazır olduğu görüldü.
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